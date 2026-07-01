Il mercato dell'auto continua a crescere, Stellantis vola al +23% a giugno

Per il settimo mese consecutivo il mercato dell'auto made in Italy cresce. Secondo i dati del Mit, a giugno sono state 146.423 le immatricolazioni, 14.021 in più dello stesso mese del 2025 segnando un incremento del 10,6%. Considerando i primi sei mesi del 2026 le immatricolazioni sono state 936.783, in crescita del 9,6%. Ma se il mercato in generale è in netta crescita, Stellantis lo è ancora di più: a giugno ha immatricolato 40.061 auto - comprese quelle con brand Leapmotor - il 23% in più dello stesso mese 2025. Nei sei mesi le immatricolazioni sono 290.218, in crescita del 15,8% con la quota di mercato che sale dal 29,3% al 30,9%.