Il mercato dell'auto continua a crescere, Stellantis vola al +23% a giugno

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Per il settimo mese consecutivo il mercato dell'auto made in Italy cresce. Secondo i dati del Mit, a giugno sono state 146.423 le immatricolazioni, 14.021 in più dello stesso mese del 2025 segnando un incremento del 10,6%. Considerando i primi sei mesi del 2026 le immatricolazioni sono state 936.783, in crescita del 9,6%. Ma se il mercato in generale è in netta crescita, Stellantis lo è ancora di più: a giugno ha immatricolato 40.061 auto - comprese quelle con brand Leapmotor - il 23% in più dello stesso mese 2025. Nei sei mesi le immatricolazioni sono 290.218, in crescita del 15,8% con la quota di mercato che sale dal 29,3% al 30,9%.
Stellantis vola, con o senza la partnership cinese
La crescita di Stellantis in Italia è superiore a quella dell'intero comparto auto anche senza considerare Leapmotor. Secondo i dati Dataforce sulle immatricolazioni di giugno, escludendo il brand cinese l'incremento dei volumi è stato del 13,8%, a fronte del +10,59% registrato dal mercato nazionale. "I numeri confermano che la forza del gruppo in Italia non è legata solo al marchio asiatico ma a tutte le proposte dei vari brand", ha sottolineato Stellantis in una nota.
I modelli più venduti
Nel ranking dei modelli più venduti, la Fiat Pandina si conferma al primo posto con 8.260 immatricolazioni. Tra le prime dieci posizioni figurano altri cinque modelli Stellantis: Fiat Grande Panda, Peugeot 208, Jeep Avenger, Citroën C3 e Leapmotor T03, rispettivamente al quarto, quinto, sesto, nono e decimo posto. Il gruppo Stellantis e il marchio Fiat restano ai vertici del mercato italiano. Fiat ha registrato a giugno 14.132 immatricolazioni, confermandosi leader. Leapmotor - presente in Italia attraverso la joint venture Leapmotor International, che fa capo a Stellantis - ha chiuso il mese con 3.366 immatricolazioni, in aumento del 932,5% rispetto al giugno 2025.