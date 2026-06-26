Volkswagen, media: "Previsto il taglio di 100mila lavoratori, in uscita i primi 37mila"

Anche il portavoce del ministero delle Finanze ha confermato il quadro di difficoltà: "Le condizioni economiche in Germania e in Europa sono ad oggi complesse", ha detto, spiegando che il governo è impegnato a "migliorare in modo costante le condizioni del sistema produttivo". Tra le misure già adottate ha citato "interventi di alleggerimento a breve termine come il prezzo industriale dell'energia e le compensazioni sui costi elettrici", oltre all'impegno nella politica commerciale europea "per aprire nuovi mercati alle imprese tedesche e ridurre la pressione delle importazioni". Il ministero sta poi lavorando alla trasformazione del sistema energetico "per renderlo più efficiente dal punto di vista dei costi", con l'obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese nel lungo periodo.