Volkswagen, Bild: verso lo stop alla produzione della Golf per mancanza chip dalla Cina

Secondo Bild a creare imminenti problemi sarebbe l'interruzione delle forniture di chip Nexperia, al centro di una disputa tra Stati Uniti e Cina. Su richiesta statunitense, infatti, il governo olandese avrebbe deciso di assumere il controllo su Nexperia - attualmente detenuto da un gruppo cinese - per ragioni di sicurezza nazionale e la scorsa settimana ha annunciato di aver deciso di fare ricorso a una normativa simile a quella del golden power italiano per rilevarne definitivamente il controllo. In risposta, Pechino ha vietato l'esportazione dei chip Nexperia.