Volkswagen e il minibus a guida autonoma

Come sottolineato dall'Amministratore Delegato di Vw Oliver Blume, questo investimento è assai sensato perchè si rivolge a "un mercato globale in crescita che vale miliardi". Tra Stati Uniti ed Europa, entro il 2027 saranno circa 1000 i veicoli in strada, per questo il costruttore tedesco ha come obiettivo (entro la fine del 2026) l'ottenimento della licenza per i veicoli a guida autonoma. Secondo l'azienda tedesca sarebbe la prima licenza per veicoli completamente autonomi in Europa. Questo veicolo, in grado di guidare in modo puramente autonomo fino a una velocità di 120 chilometri all'ora, non è destinato ai clienti privati, ma pare si stia parlando di un accordo con la società Uber per i soli Stati Uniti che potrebbe valere la realizzazione di almeno 10.000 veicoli nei prossimi anni.