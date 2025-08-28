Nuova Volkswagen T-Roc

La nuova generazione di T-Roc farà debuttare nella gamma dei motori un nuovo full hybrid basato sul 1.5 a benzina dotato di un modulo ibrido e di un compressore d'aria condizionata elettrico. Nella gestione degli ingombri, in Volkswagen hanno posizionato davanti all'asse posteriore la batteria ad alta tensione e il convertitore DC/DC ad alta tensione a 12V. Per quanto riguarda le performance, questa variante sarà declinata in una duplice potenza, da 136 CV e da 170 CV entrambi con 306 Nm di coppia. In listino ci sarà poi la più potente di tutte (la R) con 333 CV, ma anche un benzina mild hybrid 2.0 da 190 CV a trazione integrale. Al momento del lancio però si potrà scegliere soltanto il 1.5 mild hybrid da 115 CV o da 150 CV. La nuova generazione manda in pensione il cambio manuale e promuove di serie la trasmissione automatica a doppia frizione DSG a sette marce. Volkswagen non ha ancora comunicato i prezzi ufficiali ma sembra che il costo di partenza sarà di circa 33 mila euro.