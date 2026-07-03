Troppe assenze per malattia: la Germania vara la stretta sui certificati medici

Qualcuno potrebbe sorprendersi ma lo stereotipo del lavoratore tedesco indefesso ai limiti dello stakanovismo è ormai entrato in crisi, anzi è quasi il caso di dire che (citando Woody Allen) se non è proprio morto quantomeno non si sente più molto bene. Oggi infatti in Germania un dipendente si assenta in media 3,5 settimane nell'arco di un anno per motivi di salute. Tanto, tantissimo, soprattutto se paragoniamo certi numeri alla media europea: stando ai dati Ocse ci sono infatti sia Paesi che fanno molto peggio (come la primatista Norvegia, che arriva ad assommare quasi sei settimane di assenza) ma anche altri che in questo senso si dimostrano assai più virtuosi. Sorprendentemente a questo ultimo contingente appartiene anche l'Italia, quasi fanalino di coda con le sue 0,6 settimane di media, poco più della Grecia ferma addirittura a 0,2. Uno smacco incredibile per gli storicamente produttivi cugini di Berlino, che ora si stanno industriando per cambiare le cose.