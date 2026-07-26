1 di 9
© Afp
© Afp
© Afp

© Afp

© Afp

si cercano le tracce degli occupanti

Berlino, rilievi sul furgone usato contro la folla

Nell'ipotesi che con il sospetto ricercato, a bordo del mezzo, ci fossero anche altre persone, poi datesi alla fuga, gli investigatori ispezionano il mezzo che ha terminato la sua folle corsa contro un albero

26 Lug 2026 - 09:45
9 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
berlino
attacco
pride