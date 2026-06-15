Antisemitismo, volevano ricostituire partito nazista: due condanne a Roma

A Roma due persone volevano rifondare il partito nazista, reclutando via web e social anche giovanissimi che vivevano situazioni di disagio. Per questo i giudici della I sezione della corte d'Assise della Capitale hanno condannato Alessio Sabelli a 5 anni e sei mesi di reclusione e Louis Kant Restauri a 3 anni e sei mesi di reclusione. L'accusa contestata è quella di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.
In particolare Sabelli, noto come 'Cesare', è accusato di aver costituito l'associazione paramilitare Ufi (Unione Forze Identitarie), di natura ideologica neonazista, marcatamente xenofoba, connotata da antisemitismo e dall'incitamento all'odio razziale o etnico. L'Ufi prevedeva nel suo programma la diffusione di una efferata propaganda negazionista della Shoah, dei crimini di genocidio e di crimini di guerra, nonché anche il compimento di azioni di violenza e minaccia nei confronti di minoranze etniche, di soggetti migranti di colore, di persone omosessuali e/o di religione ebraica.
I giudici hanno fatto cadere le accuse nei confronti di altri due imputati e hanno riconosciuto un risarcimento di 50mila euro per il ministero dell'Interno, costituitosi parte civile. Nella stessa vicenda, altri imputati, nei mesi scorsi, hanno scelto il patteggiamento ed hanno ottenuto pene concordate dai due anni a un anno e dieci mesi.