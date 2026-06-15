Antisemitismo, volevano ricostituire partito nazista: due condanne a Roma

A Roma due persone volevano rifondare il partito nazista, reclutando via web e social anche giovanissimi che vivevano situazioni di disagio. Per questo i giudici della I sezione della corte d'Assise della Capitale hanno condannato Alessio Sabelli a 5 anni e sei mesi di reclusione e Louis Kant Restauri a 3 anni e sei mesi di reclusione. L'accusa contestata è quella di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.