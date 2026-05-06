Falsi rabbini su TikTok con l'intelligenza artificiale: fanno propaganda antisemita mascherata da consigli finanziari

Non è un caso isolato. Lo stesso Combat Antisemitism Movement segnala che una rete parallela di circa 70 account simili è stata recentemente rimossa da Meta su Instagram, dopo una collaborazione diretta con l'azienda. L'organizzazione chiede ora a TikTok un intervento deciso: strumenti di rilevamento basati sull'intelligenza artificiale e campagne di alfabetizzazione digitale per aiutare gli utenti a riconoscere i contenuti manipolati. Perché la sfida, oggi, non è solo tecnologica ma culturale: distinguere tra voce autentica e imitazione artificiale è diventato un passaggio cruciale per difendere lo spazio pubblico digitale.