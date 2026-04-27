Il nodo centrale della decisione sta nella qualificazione dell'uso dell'intelligenza artificiale. Per il CGPJ, il giudice non avrebbe delegato integralmente la funzione giurisdizionale alla macchina, ma avrebbe utilizzato l'IA come "ausilio e complemento". Una distinzione sottile, ma decisiva: l'errore non sarebbe stato l'uso dello strumento in sé, bensì il modo e il contesto in cui è stato impiegato.