Lo scopo è quello di ridurre il traffico, che sta affollando sempre più le strade di Malta: le auto in circolazione sono 457mila, con un 3754 nuove immatricolazioni nell’ultimo trimestre del 2025. Il numero è abbastanza proporzionato alla popolazione, ma se si considera la poca superficie disponibile per i veicoli - ovvero 317 chilometri quadrati - diventa preoccupante. L'arcipelago è al 32esimo posto nella classifica mondiale riguardo al rapporto tra popolazione e auto in circolazione: l'Italia, invece, è in 12esima posizione, mentre San Marino occupa il primo posto.