Bus gratuiti sull'arcipelago per incentivare la mobilità sostenibile. Multa salata e possibili conseguenze penali per chi infrange le regole
I giovani maltesi potranno ricevere 25mila euro se rinunceranno a prendere la patente. L'iniziativa, voluta dal governo dell'arcipelago, è già entrata in vigore e i primi 100 under 30 destinatari della misura hanno già aderito, accettando di rinunciare alla possibilità di guidare per cinque anni in cambio dell'incentivo economico. Per muoversi in modo sostenibile, verranno messi a disposizione degli autobus gratuiti.
Lo scopo è quello di ridurre il traffico, che sta affollando sempre più le strade di Malta: le auto in circolazione sono 457mila, con un 3754 nuove immatricolazioni nell’ultimo trimestre del 2025. Il numero è abbastanza proporzionato alla popolazione, ma se si considera la poca superficie disponibile per i veicoli - ovvero 317 chilometri quadrati - diventa preoccupante. L'arcipelago è al 32esimo posto nella classifica mondiale riguardo al rapporto tra popolazione e auto in circolazione: l'Italia, invece, è in 12esima posizione, mentre San Marino occupa il primo posto.
Il governo laburista di Robert Abela con questa misura vuole provare a contrastare proprio la scarsità di spazio vitale. In controtendenza rispetto all'Italia (e a una tendenza che domina da tempo gran parte dell'Occidente), Malta vanta il più alto tasso di incremento della popolazione tra gli Stati europei, con una crescita del 3,83% nell’ultimo anno: negli ultimi vent’anni la densità abitativa maltese è salita da 1.263 a 1.766 persone per chilometro quadrato, mentre in Italia il dato resta sotto le 200 persone. In appena dieci anni la popolazione è passata da 440mila a 550mila residenti.
Come funziona il bonus
Il divieto di guidare automobili per chi aderisce all’iniziativa, spiega il governo, non è circoscritto alla sola area di Malta, ma è esteso anche all'estero. Per chi trasgredisce, è prevista una multa salata di 5mila euro e possibili conseguenze penali. Al termine dei cinque anni, chi vorrà riottenere la patente dovrà affrontare 15 ore di corso. La metà del budget previsto per coprire la misura, 5 milioni di euro, è già stata spesa. L'iniziativa non è stata pensata solo per evitare ai cittadini di passare tutto il tempo nel traffico, ma rientra nelle più generiche politiche di mobilità sostenibile intraprese dall'esecutivo laburista.