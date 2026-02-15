Automobili, al via la rottamazione per i veicoli sottoposti a fermo

L'altra novità riguarda le auto oggetto di campagna di richiamo che non si sottomettono agli interventi correttivi. Dal 17 febbraio sarà operativa una banca dati nella quale le case automobilistiche dovranno inserire le vetture che, dopo 24 mesi, non siano state portate in officina per i dovuti interventi di messa in sicurezza. "Oggi i richiami delle case costruttrici si moltiplicano anche in virtù di auto sempre più tecnologiche e dai componenti sofisticati, ma spesso le informazioni rese agli automobilisti non sono efficaci né puntuali", spiega Galli. Con la conseguenza che migliaia di proprietari circolano a loro insaputa su vetture potenzialmente pericolose: il database consentirà a cittadini e organi di polizia di verificare se un veicolo è stato sottoposto o meno alla campagna di richiamo. Previste sanzioni salate per i trasgressori: fino a 60mila euro per i costruttori per ciascuna misura non adottata, 173 euro per i proprietari che circolano con un'auto inserita nell'elenco.