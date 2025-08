Napoli, maxi controlli su veicoli con targa straniera: tre fermi e una patente ritirata

Dal 2018, con l'entrata in vigore del decreto sicurezza (Legge 132/2018), è vietato a chi risiede in Italia da oltre 60 giorni di circolare con un veicolo immatricolato all'estero, salvo specifiche eccezioni. In caso di violazione, le sanzioni possono arrivare fino a 2.800 euro, oltre al sequestro del mezzo e all'obbligo di immatricolazione entro 180 giorni. La normativa punta a contrastare l'uso improprio di veicoli esteri per eludere il pagamento di tasse, multe o revisioni. L'obbligo di registrazione al PRA e di adeguamento alla disciplina italiana vale anche per chi guida mezzi aziendali o in leasing da paesi UE. La legge mira a garantire uniformità di trattamento e tracciabilità dei veicoli in circolazione.