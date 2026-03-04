La guida dell’ex studente, diventato top manager in soli cinque anni: 10 motivi per scegliere un master
A chi è consigliato e come scegliere un master post laurea? La risposta arriva da chi in poco più di un lustro è arrivato a rivestire un ruolo manageriale in una grande realtà multinazionale
Il master è un'ulteriore perdita di tempo prima dell’ingresso nel mercato del lavoro oppure un acceleratore verso i piani alti? Insomma, vale la pena prendere in considerazione questo ulteriore titolo accademico dopo aver “collezionato” già una laurea di primo livello e, magari, pure una di secondo livello?
Per trovare la risposta a queste domande, molto comuni tra gli studenti all’indomani dell’incoronazione con l’alloro, il portale specializzato Skuola.net ha intervistato il manager Matteo Casnati per stilare una guida in 10 punti per la scelta del master, da parte di chi ha provato (in positivo) sulla propria pelle cosa vuol dire frequentare un corso di qualità.
Il decalogo dell’ex alunno (ora manager d’azienda)
Il suo profilo LinkedIn parla chiaro: nel 2016 ha concluso il Master Publitalia in Marketing, Digital Communication, Sales Management e sei anni dopo ha assunto la carica di Country Business Manager della filiale Malta, Albania e Sicilia in Monster Energy, colosso degli energy drink. Ecco i suoi consigli-chiave per chi, come ha fatto lui all’indomani della laurea, si è posto l'interrogativo su cosa fare “dopo”.
1. Fare le conoscenze giuste (senza essere nati con la camicia)
Uno dei motivi principali che deve guidare nella scelta di un master è la possibilità di costruire velocemente un nucleo iniziale di relazioni professionali significative - il cosiddetto network - a partire da zero.
2. Vietato essere timidi: scambia numeri e contatti su LinkedIn
Il networking non è, però, una rubrica con nomi e numeri di telefono, che viene consegnata all’ingresso, bensì un'attività di cui si devono occupare con impegno gli stessi studenti, che inizia con i propri compagni di corso e che prosegue con i docenti e i testimoni aziendali coinvolti nella formazione in aula durante il master.
Chiaramente, allo studente è richiesto di vincere la timidezza e di interagire, ponendo domande interessanti: basta una buona impressione in aula e un contatto su piattaforme come LinkedIn per riattivare, anche ad anni di distanza, quella connessione, per chiedere ad esempio un consiglio professionale.
3. Entrare nel mondo del lavoro prima ancora di essere assunti
La qualità del networking deriva, chiaramente, dal posizionamento del master in tema di rapporti con le aziende: prima di iscriversi è, perciò, fondamentale valutare l’aura - come direbbero i giovani di oggi - dei docenti e delle aziende partner coinvolte.
Ma questo non è l’unico elemento che prepara al mondo del lavoro. Anche la metodologia didattica è centrale: se l’università ti consegna un metodo di apprendimento, il master te lo fa applicare.
Se all’università prevalgono spesso teoria e studio individuale, in un master “giusto” il paradigma si capovolge, permettendo di affrontare casi pratici, magari in gruppo, maturando quelle competenze cruciali poi nel mondo del lavoro.
4. Un master che vale (più) di una laurea magistrale
Fatte salve alcune discipline di ambito STEM, in cui la laurea magistrale è un must, in tutti gli altri casi il master può tranquillamente seguire immediatamente la laurea triennale e, anzi, può risultare più efficace in ottica di “fast moving” nel mondo del lavoro. Come nel caso di Casnati, passato da una laurea in giurisprudenza a un percorso di carriera nel marketing e sales.
5. I numeri di un master non mentono
Per distinguere un corso di qualità dalle tante offerte sul mercato, bisogna verificare parallelamente altri due indicatori quantitativi imprescindibili: il numero di iscritti - meglio se non superiore a 30, per non essere “uno dei tanti in aula” - e la percentuale di placement - unico vero certificato di garanzia per il futuro professionale - che però deve necessariamente essere vicinissima al 100%.
6. Master a prima vista, l’importanza del colloquio di ammissione
Al di là dei freddi dati, esiste poi un fattore umano decisivo: la relazione con il corpo docente e il team del master. Queste figure, infatti, potrebbero diventare un "faro" capace di orientare le scelte professionali e consigliare lo studente durante (e dopo) il percorso formativo.
7. I consigli da insider per guadagnare di più
Attenzione, però: frequentare un master non si traduce automaticamente in uno stipendio d'ingresso più alto per magia. Ma fornisce gli strumenti per ottenerlo. Grazie ai benchmark di mercato e ai consigli dell’organizzazione, il neolaureato - se esce da un corso di qualità - impara sicuramente a porsi correttamente durante i colloqui, capendo fin dove spingersi nella negoziazione e quale pacchetto retributivo sia corretto richiedere per il proprio profilo.
8. Mentorship e Alumni, due green flag
Un asset fondamentale, spesso assente nei percorsi universitari standard, è la presenza di una comunità attiva. I master da scegliere, perciò, sono quelli che si differenziano per un ecosistema in cui gli "ex-master" (alumni) supportano gli studenti in corso facendo da mentori: questo circolo virtuoso offre, infatti, una guida basata sull'esperienza vissuta e facilita concretamente l'ingresso in azienda.
9. La presenza fisica batte l'online
In un mondo sempre più digitale, anche il proliferare di master online va valutato con attenzione: i corsi a distanza non possono sostituire quelli in presenza, specie se l'obiettivo è la trasformazione professionale.
Le relazioni vere si costruiscono dal vivo: la didattica digitale resta uno strumento valido solo per acquisire competenze tecniche verticali o per moduli brevi e specialistici, non per costruire il network che servirà per tutta la carriera.
10. Master all’università o fuori?
Se la formazione universitaria è una esclusiva delle realtà accademiche, i master possono invece nascere in ambiti completamente diversi, spesso correlati a realtà aziendali. Quale dei due mondi preferire?
L'esperienza suggerisce che i master promossi da enti formativi non accademici o da Business School tendano a essere più performanti nell'inserimento immediato nel mondo del lavoro. Questo soprattutto per via di una struttura più agile e di un legame più stretto con il tessuto imprenditoriale di riferimento.