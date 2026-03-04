La guida dell’ex studente, diventato top manager in soli cinque anni: 10 motivi per scegliere un master

Il suo profilo LinkedIn parla chiaro: nel 2016 ha concluso il Master Publitalia in Marketing, Digital Communication, Sales Management e sei anni dopo ha assunto la carica di Country Business Manager della filiale Malta, Albania e Sicilia in Monster Energy, colosso degli energy drink. Ecco i suoi consigli-chiave per chi, come ha fatto lui all’indomani della laurea, si è posto l'interrogativo su cosa fare “dopo”.