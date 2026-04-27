Determinante anche l'impatto economico dell'episodio. La società iJooz, proprietaria del distributore coinvolto ha denunciato il fatto e ha dovuto attivare un protocollo straordinario di sicurezza e sostituire tutte le 500 cannucce presenti nel dispositivo. Un intervento necessario per tutelare i consumatori e preservare la fiducia nel servizio, ma che ha comportato costi e danni reputazionali.