Cadde surfando sul tettuccio dell'auto in corsa, 23enne esce dal coma dopo un mese

Una bravata che poteva costargli la vita e che è rimasta impressa sugli smartphone degli amici volge fortunatamente verso il lieto fine. Si è risvegliato dal coma e mostra segnali di miglioramento il 23enne di Esine (Brescia) protagonista nella notte tra il 21 e il 22 settembre di un gioco pericolosissimo. Era scivolato dal tettuccio di un'auto in corsa, mentre tentava di surfare, il tutto ripreso da lui stesso e dagli amici con lui, un gruppo di sei bresciani dai 18 ai 24 anni, di ritorno da una festa nella Bergamasca. Nella caduta, il 23enne aveva riportato gravi lesioni alla testa. A poco più di un mese da quel tragico incidente, la famiglia del giovane, con tutta la comunità della Valcamonica, può tirare un sospiro di sollievo.