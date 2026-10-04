Milano, minaccia il suicidio: polizia lo salva e arresta i due coinquilini

La polizia a Milano ha salvato un uomo da un tentativo di suicidio e, al contempo, ha arrestato i suoi due coinquilini per spaccio e possesso di carte di credito rubate. Gli agenti sono intervenuti in via Gaudenzio Ferrari, strada nel centro di Milano vicino alla Darsena, dove era stato segnalato un uomo su un balcone con un coltello in mano e l'intenzione di suicidarsi.
L'intervento della polizia, il salvataggio e gli arresti
Gli agenti sono intervenuti facendo desistere l'uomo dal gesto estremo e lo hanno fatto accompagnare in ambulanza in ospedale. Nell'appartamento però hanno sentito un forte odore di droga e hanno eseguito una perquisizione.
Nella camera di un coinquilino, un 24enne con precedenti, hanno trovato 24 grammi di cocaina, 20 di hashish e 30 gratta e vinci risultati rubati, mentre in quella dell'altro, di 52 anni e anche lui con precedenti, hanno trovato una trentina di carte di credito. Gli agenti hanno quindi proceduto all'arresto.