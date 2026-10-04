Milano, minaccia il suicidio: polizia lo salva e arresta i due coinquilini

La polizia a Milano ha salvato un uomo da un tentativo di suicidio e, al contempo, ha arrestato i suoi due coinquilini per spaccio e possesso di carte di credito rubate. Gli agenti sono intervenuti in via Gaudenzio Ferrari, strada nel centro di Milano vicino alla Darsena, dove era stato segnalato un uomo su un balcone con un coltello in mano e l'intenzione di suicidarsi.



