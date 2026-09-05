Roma, sorprende il coinquilino mentre violenta la figlia minore: 75enne arrestato

La donna, di origini sudamericane, si era trasferita con le proprie figlie da poche settimane nell'abitazione del 75enne. Con l'uomo aveva rapporti di natura occasionale, ma non era legata a lui sentimentalmente. Quel pomeriggio, rientrata in casa, avrebbe sorpreso il coinquilino mentre abusava sessualmente di una delle figlie. Per tentare di impedire alla donna, già sotto shock, di chiedere aiuto e denunciarlo, il cubano avrebbe provato a chiuderla in casa. Le urla disperate della madre hanno però allertato i condomini della palazzina, che hanno immediatamente contattato il 112.