Roma, sorprende il coinquilino mentre violenta la figlia minore: 75enne arrestato

Sono state le urla della madre, lanciate dopo aver visto sua figlia violentata dal coinquilino, a far scattare la segnalazione al 112 e l'intervento della polizia. Un 75enne di origine cubana è stato arrestato a Roma, nel quartiere di Santa Palomba, ed è accusato di atti sessuali con minorenne. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo avrebbe più volte approfittato della bimba mentre la madre era fuori di casa.
Le violenze sulla bimba e le urla della madre
La donna, di origini sudamericane, si era trasferita con le proprie figlie da poche settimane nell'abitazione del 75enne. Con l'uomo aveva rapporti di natura occasionale, ma non era legata a lui sentimentalmente. Quel pomeriggio, rientrata in casa, avrebbe sorpreso il coinquilino mentre abusava sessualmente di una delle figlie. Per tentare di impedire alla donna, già sotto shock, di chiedere aiuto e denunciarlo, il cubano avrebbe provato a chiuderla in casa. Le urla disperate della madre hanno però allertato i condomini della palazzina, che hanno immediatamente contattato il 112.
L'arrivo della polizia e il racconto della piccola
Arrivata sul posto, la polizia ha avuto qualche difficoltà a interloquire con la donna, in evidente stato di agitazione. Secondo quanto ha raccontato agli agenti, la bimba sarebbe riuscita a rivelare alla madre di essere stata più volte violentata dal 75enne e che dunque non si trattava di un episodio isolato. La piccola è stata immediatamente portata in pronto soccorso per le cure e gli accertamenti del caso.
Il 75enne era irregolare
Stando ai successivi approfondimenti di polizia, sul 75enne cubano gravava un decreto di espulsione perché irregolare. Il 75enne è stato fermato e condotto nel carcere di Rebibbia. Il gip ha convalidato l'arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.