In tutto il mondo 20 milioni di bambini hanno subito abusi sessuali online in un anno

Venti milioni di bambini e adolescenti di età compresa tra i 12 e i 17 anni in 21 Paesi dell'Africa, Asia, America Latina e dell'Europa dell'Est hanno subito abusi sessuali online in un anno. Circa un minore su cinque. È questa la cifra enorme che racconta un fenomeno preoccupante e strutturale. Un fenomeno che si sviluppa sul web e sui social network. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok e WhatsApp: su queste piattaforme si è verificato quasi il 60% dei casi, mentre il 14% nei giochi online. A preoccupare maggiormente è la cortina del silenzio su questi episodi: in meno dell'1% dei casi le vittime si sono rivolte alle istituzioni competenti, come polizia, servizi sociali o linee di ascolto. Ma la cifra dei casi potrebbe essere ben più alta, poiché la gran parte dei bambini preferisce rimanere in silenzio e non denunciare.