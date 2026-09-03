Torino, tredicenne violentata nel minimarket: insulti e minacce social alla gip di Torino

Dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome del magistrato si è scatenato l'odio social, tra questi l'augurio che "ora che è libero vada a violentare i figli del giudice", riferito al commesso. "Aspetto con molta ansia che capiti una situazione del genere a un parente o figlia di qualche giudice e poi non dirò che sono dispiaciuto, ma festeggerò", scrivono altri. Il magistrato viene accusato di appartenere alla "cricca". "Sarebbe curioso sapere chi le ha passato i compiti all'esame da magistrato Ma forse già si sa...", scrivono gli hater. La maggior parte degli insulti nei confronti del giudice sono a sfondo sessuale.