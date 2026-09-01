Torino, 13enne violentata in un minimarket dal negoziante | Il gip lo scarcera: "Era pentito"

"Mi ha regalato una bibita, si è avvicinato per chiedermi se fossi fidanzata. Mi ha abbracciata e mi ha chiesto quanti anni avessi. Gliel'ho detto e mi ha risposto 'sei molto giovane'". A quel punto sarebbe scattata la violenza che avrebbe totalmente paralizzato la vittima. Infine, nel carcere di Torino, all'udienza di convalida, l'indagato ha preso la parola per una dichiarazione spontanea, affermando di aver sbagliato e che si trattava della prima volta. "Ho sbagliato, è la prima volta che mi succede, sono molto dispiaciuto".