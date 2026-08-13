Foggia, minorenne abusata e abbandonata in strada: arrestato un 21enne

Un ragazzo di 21 anni della provincia di Foggia è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale aggravata, rapina aggravata e lesioni personali aggravate nei confronti di una 16enne. La vicenda risale a metà giugno. Stando alla denuncia della presunta vittima e alle indagini della polizia, il 21enne - finito oggi in carcere - avrebbe violentato la giovane, durante un passaggio in macchina dopo una serata trascorsa con amici comuni. L'avrebbe poi picchiata e abbandonata, di notte, lungo la strada, dove è stata soccorsa da alcuni passanti.