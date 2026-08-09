Furgone di braccianti si ribalta nel Foggiano: un morto e 8 feriti

Cgil e Flai Cgil di Foggia, nell'esprimere "profondo dolore" per la morte di un operaio agricolo nell'incidente stradale avvenuto nel territorio di Serracapriola, "rilanciano alle istituzioni e alla politica, a ogni livello, la forte denuncia sulle condizioni di lavoro e di trasporto nel settore primario, specie in questo periodo dell'anno, che reclama azioni di contrasto e prevenzione maggiori". È quanto si legge in una nota del sindacato. "Il 4 e 6 agosto di otto anni fa, in due distinti incidenti nelle stesse zone della provincia di Foggia, persero la vita 16 braccianti stranieri. Passano gli anni e siamo qui a commentare ancora tragici eventi - dicono i segretari generali Gianni Palma e Giovanni Tarantella -. Per chi lavoravano questi operai agricoli? Avevano un regolare contratto? L'impresa organizzava il trasporto o delegava a chi? Queste sono le domande alle quali ci aspettiamo risposte, perché sulle imprese che utilizzano le maestranze ricadono le responsabilità. Non deve passare la logica della casualità di fronte a precise responsabilità di legge per chi assume e ha dovere di vigilare anche su regolarità del trasporto, spesso lasciato all'utilizzo di mezzi obsoleti". "Purtroppo - continuano - assistiamo a un totale disimpegno del Governo nelle politiche di contrasto al caporalato, come dimostrano i milioni persi per il superamento degli insediamenti informali. Va dato atto al lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura, ma servirebbe una assunzione di responsabilità generale, a ogni livello, a partire da istituzioni e fino alle associazioni d'impresa, cosi come indica la legge 199/2016. Basta sfruttamento, basta morti di lavoro".