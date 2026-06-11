Corigliano Rossano (Cosenza), tra i braccianti che partono di notte per 5 euro all'ora

La troupe del programma di Rete 4 documenta il traffico notturno di immigrati, molti dei quali irregolari, che pur di sopravvivere accettano, ogni giorno, di percorrere centinaia di chilometri e di lavorare nei campi per la raccolta di frutta e verdura. "Per chi lascia la propria terra e viene in Italia a fare sacrifici mettere da parte anche cento euro da mandare ai loro familiari è qualcosa di straordinario", dice, commosso, il barista che insieme alla moglie ogni notte tiene aperta la sua attività che dà ristoro ai tanti braccianti che si fermano in sosta lungo la strada verso nord.