Braccianti arsi vivi, la denuncia dell'amico di uno dei killer: "Mi ha detto che è stato lui a dare fuoco"

Usciva insieme ad altri braccianti dai campi di Amendolara, in provincia di Cosenza, sotto il sole cocente dell'1 giugno quando lo hanno avvisato: "Sono morti quattro pachistani", quelli con cui lui aveva condiviso ore di lavoro fino a poco prima. L'uomo ha preso il telefono e ha chiamato un suo caro amico, Ali Raza, che ha ammesso candidamente: "Sì, la macchina in cui sono morti è mia. Le ho dato fuoco per ammazzarli quando erano dentro". È da queste parole, e dalla successiva chiamata ai carabinieri fatta dall'amico, che scatta l'indagine che ha portato in manette lo stesso Ali Raza e il complice Safeer Ahmed, che avrebbero ucciso bruciando vivi quattro braccianti extra-comunitari per "questioni contrattuali".