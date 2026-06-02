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Braccianti morti carbonizzati nel Cosentino, fermati due connazionali

Il Provvedimento è scattato dopo l'interrogatorio in Questura

02 Giu 2026 - 09:55
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© Da video

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Due cittadini pachistani sono stati sottoposti a fermo della Procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pachistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino.

Braccianti morti carbonizzati, due fermi

 Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio a cui i due sono stati sottoposti nella Questura di Cosenza dove sono stati portati nella serata di lunedì 1 giugno dopo essere stati fermati a Villapiana. Gli investigatori della Squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.

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Le immagini delle telecamere

 Dalle immagini, come evidenziato nella nota della Procura, si vedono due persone - sicuramente i soggetti sottoposti a fermo - che bloccano le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile. Quindi si vede una fiammata e i due fuggire.

L'allarme era scattato intorno alle 13 di lunedì 1 giugno: sul posto dopo la segnalazione di un'auto in fiamme sono arrivati i vigili del fuoco che, nel corso dello spegnimento, hanno scoperto i cadaveri. 

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