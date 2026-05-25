Torino, malore mentre brucia le sterpaglie: pensionato trovato carbonizzato

Il corpo di un pensionato di 80 anni residente ad Alpignano, nel torinese, è stato ritrovato carbonizzato nel pomeriggio di lunedì a Druento, nella zona di strada San Gillio. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato colto da un malore mentre stava dando fuoco ad alcune sterpaglie in un orto privato: a seguito del malore sarebbe poi finito tra le fiamme. A dare l'allarme è stato il figlio del pensionato. Una volta raggiunto l'orto di strada San Gillio, il personale del 118 ha potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo. Del caso si stanno occupando i carabinieri di Venaria.