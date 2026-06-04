LA STRAGE DI AMENDOLARA

Braccianti bruciati vivi a Cosenza, il gip: "Uccisi perché non volevano stare in 10 in una stanza"

Convalidato il fermo dei due pachistani: prevista la custodia cautelare nel penitenziario di Castrovillari

04 Giu 2026 - 19:55
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© Da video

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Uccisi perché "si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza". Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì ad Amendolara. La circostanza emerge dal decreto con cui il Gip ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pachistani Ahmed Safeer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safeer e a raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza, dopo avelo saputo dallo stesso. Nel corso della lite, Safeer avrebbe riportato una tumefazione allo zigomo tanto che l'altro indagato ha chiamato le forze di polizia per sedare la rissa.

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Convalidato il fermo dei due pachistani

 Intanto, il gip del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Il gip, contestualmente, ha disposto la custodia cautelare nel carcere di Castrovillari dove i due sono stati portati subito dopo il fermo disposto lunedì mattina dalla Procura di Castrovillari al termine di un lungo interrogatorio notturno.

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