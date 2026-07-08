Morte di Satnam Singh, datore di lavoro condannato a 16 anni di carcere

Gli fa eco la sindaca del capoluogo pontino Matilde Celentano: "Quella di oggi è una data storica perché, finalmente, è stata fatta giustizia su un caso che ha sconvolto la città di Latina e tutto il Paese. Dopo due anni dalla tragica morte di Satnam, è infatti arrivata la condanna per la terribile tragedia avvenuta nell'azienda in cui lavorava. Contestualmente, è stata accolta la richiesta di risarcimento dal Comune di Latina costituitosi parte civile, da liquidazione in separata sede".