STAVANO PASSEGGIANDO MANO NELLA MANO

Napoli, investe l'ex e il suo compagno con l'auto: 43enne arrestato per duplice tentato omicidio

L'uomo avrebbe deliberatamente sterzato verso la coppia dopo aver visto la 33enne passeggiare con l'uomo: entrambi sono rimasti feriti

04 Set 2026 - 14:54
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Paura nella tarda serata di giovedì a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove una 33enne e il suo compagno di 37 anni sono stati travolti da un'auto, mentre camminavano sul marciapiede. Alla guida del veicolo c'era un uomo di 43 anni, arrestato dagli agenti della Polizia Municipale con l'accusa di duplice tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 43enne avrebbe notato la donna, mentre passeggiava mano nella mano con il compagno.

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L'uomo, che avrebbe manifestato da tempo un interesse nei confronti della donna, avrebbe, quindi, improvvisamente cambiato direzione con la vettura, dirigendola verso la coppia. L'impatto ha provocato diverse ferite e contusioni ai due pedoni. La 33enne è stata sottoposta alle cure mediche e giudicata guaribile in cinque giorni. Per il compagno, invece, i sanitari hanno stabilito una prognosi di dieci giorni. 

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Le precedenti denunce e il provvedimento di allontanamento

 Nel corso degli accertamenti sarebbe emerso anche un precedente contesto di tensione tra il 43enne e la donna. A suo carico risultano infatti denunce presentate dalla 33enne per atti persecutori e violenze. La donna aveva, inoltre, chiesto l'adozione di un provvedimento di allontanamento nei confronti dell'uomo, con una richiesta di notifica risalente allo scorso luglio.

Arrestato e trasferito a Poggioreale

 Al termine degli accertamenti, gli agenti della Polizia Municipale hanno proceduto all'arresto del 43enne. All'alba l'uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Poggioreale, dove è stato messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Saranno ora gli ulteriori accertamenti e gli atti dell'inchiesta a chiarire nei dettagli la dinamica dell'accaduto e le responsabilità dell'indagato.

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