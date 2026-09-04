L'uomo, che avrebbe manifestato da tempo un interesse nei confronti della donna, avrebbe, quindi, improvvisamente cambiato direzione con la vettura, dirigendola verso la coppia. L'impatto ha provocato diverse ferite e contusioni ai due pedoni. La 33enne è stata sottoposta alle cure mediche e giudicata guaribile in cinque giorni. Per il compagno, invece, i sanitari hanno stabilito una prognosi di dieci giorni.