Napoli, trovato il corpo carbonizzato di una donna in casa: fermata la figlia

Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre. Alla donna, sottoposta a fermo, la procura di Torre Annunziata contesta il reato di omicidio volontario e anche il tentato incendio. La salma della 75enne è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria ed è stato disposto il sequestro dell'abitazione.