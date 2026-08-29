indagini in corso

Napoli, trovato il corpo carbonizzato di una donna in casa: fermata la figlia

La donna, affetta da problemi psichici, pare abbia cercato di dare fuoco all'abitazione dopo aver tagliato il tubo del gas

29 Ago 2026 - 14:26
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La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella sua abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La misura pre cautelare è stata emessa al termine dell'interrogatorio della figlia, convivente dell'anziana, durante il quale sono emersi "gravi indizi di colpevolezza".

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Le indagini

 Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre. Alla donna, sottoposta a fermo, la procura di Torre Annunziata contesta il reato di omicidio volontario e anche il tentato incendio. La salma della 75enne è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria ed è stato disposto il sequestro dell'abitazione. 

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