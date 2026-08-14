Tor bella monaca

Roma, anziana trovata morta nell'armadio: uccisa dal figlio che voleva soldi per la droga

L'uomo, 51 anni, aveva detto di aver trovato la madre senza vita dopo essere caduta in casa: la sua versione non ha retto

14 Ago 2026 - 10:54
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© Carabinieri

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Uccisa dal figlio che voleva i soldi per la droga. Dramma a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, dove il corpo di una donna di 71 anni è stato ritrovato senza vita all'interno di un armadio di casa. L'uomo, 51 anni, è stato subito fermato e, dopo un breve interrogatorio, arrestato per l'omicidio della madre.

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Le liti per i soldi

 La donna sarebbe stata uccisa proprio dal figlio 51enne che, rintracciato e fermato, avrebbe ammesso l'omicidio. Ad allertare i carabinieri sono stati i familiari, che non avevano più notizie di lei, preoccupati per le continue liti della donna con il figlio, il quale chiedeva soldi per comprare droga: l'ipotesi è che la donna sia stata uccisa al culmine dell'ennesimo diverbio. 

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Figlio arrestato

 Una volta giunti nell'appartamento, al 14esimo piano, i carabinieri hanno rinvenuto il corpo della donna nell'armadio, con una busta intorno alla testa e ferite al volto. Il figlio, presente nell'abitazione, aveva inizialmente riferito di aver sistemato lì il corpo la sera precedente, dopo che la madre era inciampata battendo la testa. Una versione smontata nel giro di poche ore dagli inquirenti, che infine hanno arrestato il 51enne per omicidio.

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