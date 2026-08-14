Roma, anziana trovata morta nell'armadio: uccisa dal figlio che voleva soldi per la droga

La donna sarebbe stata uccisa proprio dal figlio 51enne che, rintracciato e fermato, avrebbe ammesso l'omicidio. Ad allertare i carabinieri sono stati i familiari, che non avevano più notizie di lei, preoccupati per le continue liti della donna con il figlio, il quale chiedeva soldi per comprare droga: l'ipotesi è che la donna sia stata uccisa al culmine dell'ennesimo diverbio.