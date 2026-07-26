Roma, massiccia operazione dei carabinieri a Tor Bella Monaca: 11 arresti

Nella giornata di sabato 25 luglio, nel quartiere Tor Bella Monaca a Roma, i carabinieri hanno svolto un'importante operazione straordinaria di controllo del territorio seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini. Durante le verifiche, le forze dell'ordine hanno arrestato 11 persone e ne hanno denunciate altrettante alla Procura della Repubblica. In manette sono finiti quattro soggetti in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e sei individui sorpresi in possesso di cocaina ed eroina. Eseguite anche verifiche presso due esercizi commerciali, nel corso delle quali sono stati denunciati i gestori per furto di energia elettrica e per l'impiego di lavoratori irregolari. In totale i carabinieri hanno identificato 131 persone e hanno eseguito controlli su 92 veicoli.