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Bologna, rapina in banca con clienti chiusi nel caveau: liberati dai carabinieri

I rapinatori sono riusciti a fuggire, in corso le ricerche

23 Lug 2026 - 13:41
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Momenti di paura a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove una banca è stata presa d'assalto da una banda di rapinatori. Durante il colpo alcuni clienti e dipendenti sono stati rinchiusi nel caveau dell'istituto di credito. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri con le Api (Aliquote di primo intervento), che sono riusciti a entrare nella banca e a liberare le persone rimaste bloccate nel caveau, prestando loro i primi soccorsi. Secondo le prime informazioni, i tre rapinatori sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo dei militari.

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