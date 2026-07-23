Bologna, rapina in banca con clienti chiusi nel caveau: liberati dai carabinieri

Momenti di paura a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove una banca è stata presa d'assalto da una banda di rapinatori. Durante il colpo alcuni clienti e dipendenti sono stati rinchiusi nel caveau dell'istituto di credito. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri con le Api (Aliquote di primo intervento), che sono riusciti a entrare nella banca e a liberare le persone rimaste bloccate nel caveau, prestando loro i primi soccorsi. Secondo le prime informazioni, i tre rapinatori sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo dei militari.