Anagni, imprenditore rapinato di auto e orologi: arrestato dipendente 25enne

DOpo un mese di indagini, lo scorso 23 giugno, i carabinieri della compagnia di Anagni avevano fermato due giovani di 22 e 24 anni. Secondo gli inquirenti, sarebbero stati loro a compiere concretamente la rapina ai danni dell'imprenditore. Dopo altre quattro settimane, gli stessi militari hanno arrestato e portato nel carcere di Frosinone un 25enne incensurato. Stando alla ricostruzione, il giovane lavorava all'interno della fabbrica dell'imprenditore e sarebbe stato l'ideatore e il mandante del ricchissimo colpo. Per individuarlo, gli investigatori hanno scandagliato minuziosamente i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati lungo il tragitto tra l'azienda a Colleferro e l'abitazione della vittima.