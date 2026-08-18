Cosenza, donna trovata senza vita in un fondo agricolo: "Uccisa a colpi di pietra" | Al vaglio la posizione del marito

Sarebbe stata uccisa a colpi di pietra Carmela Bifano, la donna di 72 anni il cui cadavere è stato trovato martedì 18 agosto in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano, in provincia di Cosenza. Sulla vicenda inquirenti e investigatori mantengono uno stretto riserbo ma, da quel che trapela, la donna sarebbe stata in compagnia del marito, la cui posizione è ora al vaglio.