L'auto avrebbe quindi ingranato la retromarcia centrato di nuovo il gruppo. "Il primo di noi che ha colpito ha fatto un volo di 30 metri. Lo ha lasciato a terra e poi è fuggito", ha raccontato il ciclista testimone. "Mi sono salvato perché mi sono buttato fuori dalla strada. Non ho avuto tempo di avvertire gli altri. Li ha falciati in pieno. Uno di loro è stato buttato contro l’inferriata e non è messo per niente bene. Se non avessero spostato il primo, che era stato sbalzato a terra, lo avrebbe schiacciato senza problemi", ha aggiunto.