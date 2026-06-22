Un 41enne è stato investito da un'auto ed è morto domenica notte in un parcheggio a Zibido San Giacomo, nel Milanese. Da quanto emerso sembrerebbe che i due volessero chiarire una questione riguardante una ragazza. In base alle immagini delle telecamere dei carabinieri sembra che l'uomo investito impugnasse una pistola da cui avrebbe esploso due colpi a salve e sarebbe stato questo il motivo dell'investimento di cui si occupano i carabinieri di Milano e la Procura di Pavia.