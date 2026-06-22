Un 41enne è stato investito da un'auto ed è morto domenica notte in un parcheggio a Zibido San Giacomo, nel Milanese. Da quanto emerso sembrerebbe che i due volessero chiarire una questione riguardante una ragazza. In base alle immagini delle telecamere dei carabinieri sembra che l'uomo investito impugnasse una pistola da cui avrebbe esploso due colpi a salve e sarebbe stato questo il motivo dell'investimento di cui si occupano i carabinieri di Milano e la Procura di Pavia.
L'investitore è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi: con il padre 62enne, si era dato appuntamento con la vittima nel parcheggio per discutere di una ragazza, probabilmente contesa fra i due. La vittima di origini napoletane, Claudio Miranda, si sarebbe presentato all'incontro con altre tre persone non ancora identificate e una pistola scacciacani, da cui avrebbe esploso due colpi di pistola all'indirizzo del padre dell'arrestato, il 31enne, Stefano Pasceri. A quel punto il 31enne ha accelerato con la sua vettura, schiacciando la vittima contro l'auto, stritolandolo.
E' stato in quel momento che quest'ultimo, rimasto in auto,
ha accelerato schiacciando Miranda contro la sua auto e
uccidendolo.