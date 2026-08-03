Varese, scambia un motociclista per l'amante della sua ex: lo investe e lo uccide

È un risvolto ancor più tragico quello dell'incidente costato la vita a un 36enne e avvenuto a Somma Lombardo, provincia di Varese, nella notte tra l'1 e il 2 agosto. La morte dell'uomo sarebbe infatti legata a un gesto volontario, a causa di un eccesso di gelosia. Lungo la strada statale verso la frazione di Maddalena, un 43enne a bordo di un'auto avrebbe volutamente speronato lo scooter sul quale viaggiavano un 36enne, Federico Venco, e una donna di 39 anni, l'ex fidanzata dell'uomo in macchina.
Li aveva visti insieme e si era ingelosito
La donna aveva accettato un ultimo appuntamento con l'ex dopo aver chiuso la relazione da meno di un mese. Lui le aveva dato appuntamento alla Maddalena per restituirle alcuni effetti personali e lei sera stava raggiungendo il luogo dell'appuntamento con la moto seguendo le indicazioni stradali sul cellulare quando lo ha perso. Ferma per strada la 39enne era in difficoltà non sapendo dove andare. A quel punto il 36enne di passaggio, del tutto sconosciuto, vedendola in difficoltà si è fermato per prestarle aiuto, offrendosi di portarla al luogo dell'appuntamento. Non vedendola arrivare, il 43enne è salito in macchina e, non appena ha visto la ex fidanzata in compagnia dell'uomo, lo ha investito. Dopo lo schianto sul posto sono accorsi i carabinieri e i mezzi del 118. Per il 36enne non c'è stato niente da fare, è morto sul colpo. Gli accertamenti hanno permesso agli inquirenti di scartare l'ipotesi dell'incidente stradale facendo scattare per il 43enne l'arresto per omicidio.