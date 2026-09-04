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Abusi sessuali su bambino, arrestato lo zio nel Palermitano

Le indagini sono partite dopo la denuncia della scuola che il piccolo frequenta: ha infatti parlato degli abusi subiti ad una maestra

04 Set 2026 - 15:31
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© ansa

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I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno arrestato un 40enne per violenza sessuale commessa in ambito familiare nei confronti di un bambino che all'epoca dei fatti aveva meno di dieci anni. Si tratta dello zio del piccolo, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico, emessa dal gip di Termini Imerese, su richiesta della Procura guidata da Angelo Vittorio Antonio Cavallo. Il provvedimento scaturisce da indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla dirigente dell'Istituto scolastico frequentato del minorenne che aveva parlato degli abusi subiti a una sua maestra.

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