La "scroccona seriale" del Nord è tornata: altre due denunce | Ristoratori e albergatori espongono la sua foto

La scroccona seriale è tornata. La 57enne italiana che negli anni avrebbe accumulato circa 300 denunce in tutta Italia, ma prevalentemente nel Nord Est, per aver mangiato nei ristoranti o dormito negli hotel senza poi pagare il conto, avrebbe colpito nuovamente, questa volta a Bressanone (Bolzano). Negli ultimi giorni, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, due nuove denunce per insolvenza fraudolenta si sarebbero aggiunte al già triste palmarès della donna. Le segnalazioni però, in giro per la città, sarebbero molte di più. E la situazione, parecchio allarmante per ristoratori e albergatori della zona, ha spinto di esercenti ad esporre le sue foto: l'intento è quello di "mettere in guardia" i colleghi ed evitare che qualcun altro caschi nella "trappola".