Bolzano, bambina di 5 anni investita da un furgone: muore in ospedale

Una bambina di cinque anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro di Bolzano. L'incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 29 settembre, intorno alle 10.20, in via Garibaldi, davanti a uno degli ingressi del centro commerciale WaltherPark e nelle vicinanze della stazione ferroviaria. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati i soccorritori insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. La piccola, in condizioni gravissime, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale San Maurizio di Bolzano. Nonostante i tentativi dei sanitari di salvarla, è morta poco dopo il ricovero. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente e stanno ricostruendo la posizione della bambina e del furgone nei momenti che hanno preceduto l'impatto fatale.