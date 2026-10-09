Guerra mondiale alla 'ndrangheta: record di arresti e sequestri grazie Progetto I-CAN

Le attività che il Progetto I-CAN supporta finanziariamente, sono strategiche e operative: sensibilizzazione e formazione delle autorità di polizia e giudiziarie dei vari Paesi, sul fenomeno 'ndrangheta e sul relativo stato di penetrazione all'estero, analisi (con apposito database dedicato) e supporto operativo e coordinamento investigativo per i profili internazionali delle indagini degli Uffici Centrali Investigativi delle forze di polizia italiane, oltre che dei collaterali uffici di polizia stranieri, attraverso punti di contatto specifici in tutti i Paesi partner (28 ad oggi), stabiliti per assicurare un flusso info-operativo rapido e sicuro e con funzioni di ‘antenna’ per l’acquisizione di notizie e avviare nuove investigazioni.