DonatoriNati non dimentica, raccolta straordinaria di sangue alla Scuola Superiore di Polizia
Nel corso della giornata oltre 100 i futuri funzionari di polizia e vigili del fuoco hanno voluto compiere un gesto di solidarietà
Una raccolta straordinaria di sangue per conservare la memoria e trasmettere il valore della solidarietà. È quella organizzata in occasione dell'11 settembre da DonatoriNati, l'Associazione Donatori Volontari della Polizia di Stato e Vigili del Fuoco. Una tappa speciale del progetto "Sangue Versato al Sangue Donato", messa in campo per il 25esimo anniversario degli attentati terroristici alle Torri Gemelle di New York.
Un gesto di solidarietà
L'associazione, in collaborazione con il personale medico del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, ha predisposto una raccolta straordinaria di sangue presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma. E nel corso della giornata, oltre 100 futuri funzionari di polizia e dei vigili del fuoco hanno voluto compiere un gesto di solidarietà, affinché, sottolinea DonatoriNati, "le nuove generazioni possano ricevere un esempio storico e ricco di significato sul valore della vita per la vita, della legalità contro ogni forma di violenza, della Memoria come risorsa per un futuro migliore".
"È nostro preciso dovere istituzionale mantenere vivo il ricordo delle quasi tremila vittime innocenti e l'eroismo dei tanti vigili del fuoco e dei tanti soccorritori che hanno donato la loro vita per il prossimo" sottolinea l'associazione. L'iniziativa di oggi è un modo per testimoniare la salda e inscindibile alleanza tra Italia e Stati Uniti", aggiunge Claudio Saltari, Presidente Nazionale DonatoriNati Polizia di Stato e Vigili del Fuoco.