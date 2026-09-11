DonatoriNati non dimentica, raccolta straordinaria di sangue alla Scuola Superiore di Polizia

"È nostro preciso dovere istituzionale mantenere vivo il ricordo delle quasi tremila vittime innocenti e l'eroismo dei tanti vigili del fuoco e dei tanti soccorritori che hanno donato la loro vita per il prossimo" sottolinea l'associazione. L'iniziativa di oggi è un modo per testimoniare la salda e inscindibile alleanza tra Italia e Stati Uniti", aggiunge Claudio Saltari, Presidente Nazionale DonatoriNati Polizia di Stato e Vigili del Fuoco.