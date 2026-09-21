ChiediloallaPolizia: al via il nuovo format social online della Polizia di Stato

Un format social creato dalla Polizia di Stato per rispondere alle domande e alle curiosità dei cittadini sui temi della sicurezza in rete e stradale. Il nome del progetto è #ChiediloallaPolizia e consentirà agli utenti del web di commentare i video pubblicati sulle pagine Instagram e Facebook della Polizia di Stato e ricevere risposte alle proprie domande direttamente da poliziotti della Postale e della Stradale. Le risposte ricevute dai cittadini sui temi della sicurezza web e in strada verranno poi, a loro volta, fornite nuovamente dagli stessi specialisti della Polizia di Stato tramite video pubblicati sui canali social della Polizia. Il primo video, online dalla mattina di lunedì 21 settembre, è realizzato con Carlo della Polizia postale. A lui è già possibile rivolgere domande sui temi del mondo cyber, scrivendo semplicemente un commento sotto il reel.