Varese, sequestrata cocaina aromatizzata alla fragola, al cocco e al melone

L'ultima frontiera del "marketing criminale" è la cocaina aromatizzata. Infatti, la guardia di finanza di Varese - nell'ambito di un'indagine che ha portato al sequestro complessivo di 19 chili di cocaina, 49 chili di marijuana, 1,9 chili di hashish, 72 grammi di eroina, 233 francobolli di Lsd e 200 pastiglie di ecstasy, oltre a 6.600 euro in contanti - ha scoperto cocaina aromatizzata alla fragola, all'uva, al cocco e al melone. Non solo. Alcuni panetti erano contrassegnati dall'immagine di Superman. Tre le persone arrestate: una coppia di cittadini spagnoli di 55 anni e un italiano di 34 anni, residente in provincia di Varese. Secondo gli investigatori, il valore della droga sequestrata sul mercato avrebbe superato i cinque milioni di euro.