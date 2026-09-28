Firenze, inchiesta su traffico di cocaina: indagate 106 persone

L'organizzazione criminale, secondo quanto ricostruito, acquistava la cocaina nei Paesi Bassi, Spagna e in Nord Italia e la spacciava a Firenze e nell'hinterland. A capo della banda un cittadino marocchino, 41 anni (destinatario di una misura cautelare in carcere) che, ritiene la procura, contrattava direttamente con i fornitori, allettandoli con regali preziosi, stabiliva il prezzo di vendita e metteva a disposizione le auto, tutte provviste di doppio fondo, per il trasporto dello stupefacente. Lo stesso 41enne avrebbe reperito gli appartamenti dove vivevano i suoi sodali, provvedendo al vitto e al pagamento delle spese legali, quando venivano arrestati e processati.