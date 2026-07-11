Juan Carlos Valencia è nato il 12 settembre 1984 a Santa Ana, in California. Il sangue di "El 03" e il suo destino sono già segnati: è infatti figlio di Armando Valencia Cornelio, fondatore del Cartel Milenio dalle cui ceneri nascerà il Cjng, e di Rosalinda Gonzalez Valencia, a capo dell'ala armata della Cjng. Da adulto, Valencia viene praticamente adottato in qualità di "figliastro" da El Mencho, che intreccia una relazione con sua madre. Di "El 03" si sa molto, eppure si sa al contempo molto poco. Un risultato cercato e voluto dal narcotrafficante, che da decenni ha deciso di vivere nell'ombra gestendo i traffici - in particolari quelli di droghe sintetiche verso gli Usa - senza mai esporsi troppo. Motivo per cui, nonostante nel 2007 compaia già in documenti giudiziari americani e nel 2020 sia stato condannato in contumacia per reati di droga e armi, le forze armate non sono mai arrivate nemmeno vicine a catturarlo. E anzi, conl'arresto nel 2015 del fratellastro "El Menchito" e la recente morte del patrigno "El Mencho", sarebbe rimasto l'unico erede di sangue capace di prendere le redini del cartello messicano.