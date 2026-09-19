Arrestato un giovane con oltre 400 chili di hashish "refrigerato"

L'attenzione dei poliziotti si è concentrata sui movimenti del giovane nei pressi di uno stabile della zona, dove il ventinovenne è stato sorpreso mentre tentava, non senza fatica, di caricare nel bagagliaio della propria auto alcuni voluminosi trolley. È proprio all'interno delle valigie che gli agenti hanno rinvenuto i primi 98 chili di hashish. A guidare gli investigatori verso il successivo tassello è stato poi un mazzo di chiavi trovato nella disponibilità del ragazzo, rivelatosi un vero "passpartout" per una serie di depositi tra Guidonia e Roma. Gli accertamenti scattati a seguire hanno progressivamente svelato una vera e propria rete logistica per la custodia della droga. Dietro le porte aperte da quelle chiavi, i poliziotti hanno recuperato ingenti quantitativi di hashish, insieme a materiale destinato al confezionamento.