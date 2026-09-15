Assalto ai poliziotti a Palermo, circondati e presi a sassate dai residenti: 8 agenti feriti

Le reazioni della politica e delle forze dell'ordine - Sulla vicenda, oltre al ministro Pianteodosi, è intervenuto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla: "Chi indossa una divisa deve poter svolgere il proprio lavoro senza diventare bersaglio di intimidazioni e violenza". L'episodio ha suscitato la reazione anche dei sindacati delle divise. La Uil Polizia parla di una "gravissima violenza" e denuncia il rischio che un controllo si trasformi in una situazione di "guerriglia urbana". Il Siulp sottolinea come a ostacolare l'intervento siano stati anche numerosi cittadini, mentre il Sap definisce i sassi lanciati contro i poliziotti "sassi contro lo Stato". Per il Coisp quanto avvenuto "è un vero e proprio atto di guerriglia urbana contro lo Stato e le istituzioni". Solidarietà è stata espressa anche dalla politica. Questi comportamenti, evidenziano i parlamentari nazionali e regionali M5S eletti a Palermo, "meritano la più ferma condanna da parte delle istituzioni. E' inammissibile che qualcuno pensi di poter agire nella completa impunità". La vicepresidente del Senato Licia Ronzulli (Fi) sollecita "nessuna tolleranza per chi non rispetta le regole e mette a rischio la vita dei nostri poliziotti. Lo Stato e non si fa intimidire". Raoul Russo e Antonio Rini, di Fratelli d'Italia chiedono "più fermezza contro chi aggredisce le istituzioni". Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, auspica che "i responsabili siano individuati al più presto e chiamati a rispondere con la massima fermezza".